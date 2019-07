1000 Feuerwehrleute und 100 Strommonteure standen am Samstag nach schweren Unwettern im Einsatz // Hagel zerstörte in Wildon 100 Dächer // Sechs Bergretter von Blitz getroffen // Allein in der Landwirtschaft beträgt der Schaden mindestens drei Millionen Euro // Am Sonntag schüttete es stellenweise wieder.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mure in Kleinlobming, Hagelschäden in Landwirtschaft und auf Dächern © LR Harald Reczek, Hagelversicherung, Zeiler

Die dritte Hitzewelle dieses Jahres ging am Wochenende in der Steiermark mit einen Knall zu Ende. Nachdem heftige Gewitter mit teils tennisballgroßen Hagelschloßen zu großen Schäden an Häusern, Autos und in der Landwirtschaft geführt hatten und am Samstag mehr als 1000 Feuerwehrleute im Einsatz waren, ging der Sonntag für viele mit dem bangen Blick nach oben weiter. Zwischendurch goss es wieder wie aus Kübeln.