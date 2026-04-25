Ein Klick und plötzlich wird es dunkel. Nicht für ein paar Minuten, sondern für mehrere Wochen. Die Rede ist vom Handydisplay. 35 Schülerinnen und Schüler der MedienHAK in Graz wissen genau, wie sich das anfühlt. Denn sie haben drei Wochen ihre Handys aus ihren Leben verbannt. Seither ist ein Monat vergangen.

Viel Zeit, in der alte Muster wieder reifen können – oder auch nicht. Bei der Frage, bei wem nichts von dem Experiment geblieben ist, gehen ein paar Hände in die Höhe. Verhalten aber doch sichtbar. Es bleibt aber die deutliche Minderheit. Vielen hat die Zeit ohne Smartphone geholfen, ihre automatisierten Muster zu durchbrechen, auch wenn das keine 180-Grad-Wende bedeutet.

Kleine Veränderungen, große Wirkung

Es sind die kleinen Dinge, die sich verändert haben. Der Griff, der in der Früh nicht mehr direkt zum Handy geht, das Smartphone, das aus dem Schlafzimmer verbannt wurde, oder die direkte Interaktion mit anderen, die auch einen Monat nach dem Experiment nicht mehr wegzudenken ist. Die Jugendlichen haben eine Welt kennengelernt, die ihnen davor fremd war. Die sie nie entdecken durften, weil ihnen als Digital-Natives die intuitive Handynutzung beinahe mit in die Wiege gelegt wurde.

Ganz auf das Handy verzichten möchte niemand mehr – die Nutzung ist aber bei vielen deutlich geringer, bewusster geworden. Mariam Kosueva hat TikTok und Instagram vor dem Experiment gelöscht. Bisher hat sie nicht den Drang verspürt, die Apps wieder herunterzuladen.

Vier statt zwölf Stunden Bildschirmzeit

Auch bei Kevin Schauer hat sich viel verändert. Vor dem Experiment hat sein Smartphone seinen Tag bestimmt, ihn komplett eingenommen. Bei zwölf Stunden Bildschirmzeit bleibt kein Raum für ein Leben abseits der digitalen Welt. Heute liegt seine Bildschirmzeit bei durchschnittlich vier Stunden. „Ich bin nicht mehr so auf Snapchat und Instagram fixiert, ich treffe mich einfach mit meinen Freunden, anstatt sieben Stunden mit ihnen zu schreiben“, erzählt er.

Einiges ist aber auch gleich geblieben. Die Auswertung der Medientagebücher aus den drei Wochen ohne Handy sprechen eine klare Sprache. Bewegte Bilder siegen – auch ohne Social Media. Bücher und Zeitung wurden zwar durchaus konsumiert, aber bei weitem nicht so lange. Wohl auch, weil Geräte wie Fernseher oder Tablets kein geschlossenes Ende bieten. Das Angebot einer gedruckten Zeitung ist enden wollend, Digital-Abos hat kaum einer hier.

Social Media nach wie vor wichtigste Nachrichtenquelle

Daher ist für viele nach dem Experiment Social Media wieder die Nachrichtenquelle Nummer Eins geworden. Ihr Blick auf die Inhalte hat sich aber verändert. Er ist schärfer, kritischer geworden. Einige erzählen auch, dass sie mittlerweile bei Geschichten, die ihnen auf Social Media unterkommen und die sie wirklich interessieren, den Weg zu den Nachrichtenmedien suchen. Sama Mahmoud ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat sich mittlerweile mehrere Apps von Nachrichtenmedien heruntergeladen.

Für die Jugendlichen in der MedienHAK liegt das Handyexperiment hinter ihnen. Für alle unter 14 ist eine Light-Version davon als Gesetz geplant. Denn mit dem Social-Media-Verbot soll den Plattformen für diese Altersgruppe sinnbildlich der Stecker gezogen werden. Genau Details, welche Plattformen betroffen sein werden, wie die Identifikation aussehen soll – all das ist noch unklar.

Meinungen über Social-Media-Verbot gehen auseinander

Auch wenn das Verbot die Jugendlichen an der MedienHAK nicht mehr aktiv treffen wird, sind sie nah genug dran, um sich noch genau an ihre Mediennutzung mit 14 zu erinnern. Ihre Meinungen zu dem Verbot gehen auseinander.

Für Kevin greift das Social-Media-Verbot zu weit. Es sei Aufgabe der Eltern zu kontrollieren, was ihre Kinder online machen. Auch Najda Jaskic sieht in dem Verbot einen zu großen Eingriff in die Privatsphäre – vor allem durch die Identifikation, die für die Umsetzung notwendig sein wird. Geht es nach Ena Decker, brauche es für Jugendliche attraktive Alternativen zu Social Media. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass sie gar nichts mehr von der Welt mitbekommen.

Den Gefahren aus Social Media bewusst werden

Anders sieht das Sama. Sie sieht bei ihrer kleinen Schwester aus erster Hand, was Social Media bewirken kann. Dann gehe es häufig um Themen wie Schönheitsideale. Themen, mit denen sich Zwölfjährige, wenn es nach der 16-Jährigen geht noch nicht beschäftigen sollten.

Auch andere Schülerinnen und Schüler stimmen in die Pro-Argumentation für ein Verbot ein. Gerade junge Kinder könnten die Gefahr, die von Sozialen Medien ausgehen kann, noch nicht richtig abschätzen. Nachrichten, von Krieg, Terror und Gewalt noch nicht richtig verarbeiten, so der Tenor.