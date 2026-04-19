„Jetzt sind wir der Haifisch“, schmunzelt Bürgermeisterin Elke Kahr. Die KPÖ-Politikerin ist viele Jahre gegen Immo- und Miet-Haie angeschwommen. Diesmal hat die Stadt Oberwasser und erwirbt das Glockenspielhaus von einer privaten Vermögensverwaltung. Inklusive der bekannten Besucherattraktion, des Glockenspiels mit dem tanzenden Trachtenpärchen. Dafür werden 3,4 Millionen Euro zur Seite gelegt (wir berichteten vorab).

So ein Erwerb hat Seltenheitswert. Längst sind nicht alle Attraktionen im Besitz der öffentlichen Hand. Klar, das Grazer Wahrzeichen, der Uhrturm, „der gehört uns, also der Stadt Graz“, sagt Kahr beinahe entrüstet über die Frage. Wiewohl sie weiß, dass es einst die Bürger waren, die das Wahrzeichen von den Truppen Napoleons im 19. Jahrhundert „freigekauft“ hatten. Den Uhrturmschatten, Markus Wilflings „Zwilling“ für Graz 2003, kaufte hingegen die Shoppingcity Seiersberg.

„Das Erforschen der Dauer“: Der Schneemann im Hof des Priesterseminars gehört eben diesem © KK

Zurück in die Gegenwart und in die Grazer Bürgergasse: Im Hof des Priesterseminars freuen sich seit 2005 junge und ältere Besucher über den Schneemann aus Marmor. Die Skulptur von Manfred Erjautz ist im Besitz des Priesterseminars, wie man in der Diözese Graz-Seckau erklärt. Dass ihr auch die meistbesuchte Sehenswürdigkeit der Steiermark, die Basilika in Mariazell gehört, ist so nicht richtig. Mariazell ist ein Superiorat des Benediktinerstiftes St. Lambrecht.

Die Basilika Mariazell: ein Superiorat des Benediktinerstiftes St. Lambrecht © STG

Es geht hoch hinaus – auf den Dachstein. „Aussichtsüchtige“ kommen dort an der Treppe vulgo Stiege „ins Nichts“ und seit dem Bergstationsumbau an der „Himmelsleiter“ nicht vorbei. Beide befinden sich im Besitz der Planai-Hochwurzen-Bahnen, die wiederum mehrheitlich in Landesbesitz sind. Das gilt übrigens auch für das stählerne „Skygate“ am Zielhang, das zur Ski-WM errichtet (und vom Bundesrechnungshof kritisiert) worden war.

Die „Himmelsleiter“ am Dachstein gehört den Planai-Bahnen © Planai-Bahnen/ Harald Steiner

Zu den gefragtesten „Landmarks“, wie die Touristiker gerne sagen, gehört noch der Grüne See. Er zählt zur Privatstiftung Sucher (Forstverwaltung Tragöß). Der Leopoldsteinersee ist wiederum in Privatbesitz der Familie Katharina Hohenberg, konkret der Forstverwaltung Hohenberg. Das Schloss Leopoldstein, nicht weit vom See gelegen, gehört unterdessen seit 2024 der Familie von Markus Leopold Buerger.

Der Leopoldsteinersee, ein Schmuckstück der Forstverwaltung Hohenberg © Leser-Reporter/ Christa Kolb

Vom Wasser zum Wein und in die Südsteiermark: 17 Meter hoch thront am Demmerkogel der weltgrößte Klapotetz. „Er ist im Eigentum der Gemeinde und steht am Grundstück eines Weinbauern, das wir gepachtet haben“, erläutert Bürgermeister Gerald Aldrian aus St. Andrä-Höch.

Der weltgrößte Klapotetz steht am Demmerkogel (Sausaler Weinstraße) © STG

Die vielfotografierte „Herzerlstraße“ führt wiederum vom Gamlitzer Ortsteil Sulztal über das slowenische Špičnik. Es handelt sich um eine Gemeindestraße, das Herzstück gehört zur slowenischen Gemeinde Kungota. Wer räumt im Winter? „Wir räumen bis zur Grenze, dann übernehmen sie“, so der Gamlitzer Bürgermeister Friedrich Partl.

Die herzförmige Straße gehört zur slowenischen Gemeinde Kungota © STG

Apropos Straße: Der Red Bull Ring im Aichfeld, Ziel Abertausender Motorsportfans, hat nicht den einen Besitzer. „Die Österreichring GmbH, eine 100-prozentige Tochter des Landes Steiermark, hat die Grundstücke vor Ort von den Grundstückseignern gepachtet und verpachtet diese weiter an die Projekt Spielberg GmbH & Co KG, die den Red Bull Ring betreibt“, lautet die kürzeste Erklärung.

Der Red Bull Ring in Spielberg © GEPA pictures

Das Glockenspiel von Graz ist freilich nicht das einzige in der Steiermark: Im Voitsberger Rathaus ist ebenso eines – mit 20 Glocken und zwölf Figuren –, und ist im Besitz der Bezirkshauptstadt.