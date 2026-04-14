Die Pubertät macht auch vor Sehenswürdigkeiten nicht Halt. Erst vor wenigen Tagen stand ein Ehepaar mit dem Teenagersohn vor dem Glockenspiel im Grazer Zentrum – doch während der Vater gerade zu einem euphorischen Referat über das tanzende Pärchen ausholte, ging der Sohn weiter und meinte: „Weiß ich selbst, kennt doch jeder.“ Doch die voll krasse Neuigkeit zu dieser Touristen-Attraktion kennt der junge Mann noch nicht: Denn wie man seitens der Stadt Graz gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigt, wird man die betreffende Liegenschaft dem privaten Eigentümer abkaufen. Um 3,4 Millionen Euro.

„Mit dem Glockenspielhaus sichern wir nicht nur eine Immobilie, sondern ein Stück Grazer Stadtgeschichte. Es ist uns wichtig, dass dieses Wahrzeichen dauerhaft in öffentlicher Hand bleibt und für die Menschen dieser Stadt erhalten wird“, betont der zuständige Stadtrat Manfred Eber (KPÖ). In der kommenden Gemeinderatssitzung soll dafür die nötige budgetäre Vorsorge für den Ankauf der Liegenschaft „Glockenspielplatz 4/Abraham-a-Santa-Clara-Gasse 4“ geschaffen werden: 3,4 Millionen Euro will man für den Erwerb inklusive Nebenkosten bereitstellen.

In mehreren Sprachen wurde im Vorjahr auf den Defekt hingewiesen – monatelang © KLZ / Michael Saria

Aus dem Takt

Dieser Vorstoß ist auch eine Antwort auf den Umstand, dass die Stadt nicht immer einen gemeinsamen Rhythmus mit dem Eigentümer fand – und die Attraktion zuletzt gar arg aus dem Takt geriet: Nach Ostern 2025 stand das Glockenspiel monatelang wegen eines technischen Defekts still, worauf gar in mehreren Sprachen auf einer Tafel hingewiesen werden musste. Also verhandelten die Stadtregierer nicht nur wegen der (letztlich geglückten) Sanierung, sondern gleich auch wegen einer kompletten Übernahme des Hauses mit dem Besitzer – der Firma „TPS Vermögensverwaltung GmbH“, welche das Anwesen im Jahr 2020 erworben hatte. Sie gehört zum Portfolio von Reinhard Hohenberg, der mit etlichen Bauprojekten in Graz Erfolg hatte, der breiten Öffentlichkeit aber auch durch den Abriss des Kommod-Hauses bekannt wurde.

Denkmalgeschützt

Mit dem Ankauf wolle man sicherstellen, „dass dieses kulturelle Symbol dauerhaft erhalten und im öffentlichen Interesse weiterentwickelt werden kann“, betont man im Büro von Stadtrat Eber. „Gerade in einer so sensiblen und bedeutenden Lage ist es entscheidend, dass die Stadt Gestaltungsmöglichkeiten behält.“ Die Stadt erwirbt also das denkmalgeschützte Glockenspielhaus selbst sowie Büro- und Geschäftsflächen, ein ausgebautes Dachgeschoß, Teile des Kellergeschoßes sowie einen Innenhof. „Die Finanzierung des Ankaufs in Höhe von 3,4 Millionen Euro erfolgt durch eine Umschichtung aus dem Investitionsfonds“, heißt es.