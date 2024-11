„Halbzeitshow“ in der Grazer Stadthalle

Gabalier heizte Fans ein: „Das wird die längste Konzertnacht des Jahres“

Er stand bereits vor 100.000 Besuchern in München auf der Bühne, seinen 40er feierte der Steirer in der Heimat mit einer speziellen Show in der Grazer Stadthalle. Der Liveticker zum Nachlesen!