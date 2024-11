Bevor Andreas Gabalier unmittelbar vor seinem runden Geburtstag in Graz am 16. November seine große „Half-Time-Show“ in der Stadthalle schmeißt, kapert er am Sonntag das Sendestudio von Radio Flamingo. Das wird seine ganz persönliche Radio-Show. Eine Stunde lang darf er am Mischpult schalten und walten, wie er möchte, gestaltet das Programm und moderiert unter dem Motto „Andreas Gabalier hautnah“ von 11 bis 12 Uhr die „Promistunde“ des Senders.

Die einzige Vorgabe: Es gibt keine Vorgaben. So serviert er den Hörern seine Lieblingshits, plaudert aber auch über ganz private Momente: Wer hat ihn eigentlich dazu gebracht, ein Instrument zu lernen? Und woher kommt der Name „VolksRock’n‘Roller“? Gabalier spricht auch von privaten Schicksalsschlägen und wie diese seine Musik nachhaltig beeinflusst haben. Der Umgang mit Negativschlagzeilen und seine „Half-Time-Show“ in Graz sind weitere Themen in der „Promistunde“. Es wird also eine sehr persönliche, aber auch interessante Sendung gemeinsam mit dem steirischen Ausnahmetalent werden.

Andreas Gabalier ist nicht der erste und sicher nicht der letzte Star, der sich am Radio Flamingo-Mischpult versucht: Melissa Naschenweng war schon da, Anna-Carina Woitschack und Semino Rossi ebenso. Ross Antony, Chris Steger voXXclub und viele mehr haben bereits zugesagt und freuen sich auf ihren Auftritt.

Radio Flamingo, das Schlagerradio für ganz Österreich, ist über DAB+ empfangbar, über die Radio Flamingo App, über www.radioflamingo.at und über alle gängigen Smart Speaker. Wer die „Promistunde“ mit dem VolksRock’n‘Roller versäumt, kann sie im Anschluss sowie alle bisherigen Sendungen mit Stars auf der Homepage des Senders nachhören.