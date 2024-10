Er singt nicht nur „a Liad für di“, sondern macht auch „an Adventkalender für di“: Andreas Gabalier versüßt seinen Fans heuer das Warten aufs Christkind mit einem ganz besonderen Geschenk - seinem eigenen Adventkalender.

24 „süße Überraschungen“ erwarten den Käufer in der Vorweihnachtszeit, vorgestellt werden soll der Kalender unter anderem bei einem Konzert im November - womit sich der Steirer auch gleich selbst beschenkt: „Ich feiere im November meinen 40. Geburtstag und wir machen in meiner Heimatstadt Graz eine große Vorab-Party mit Konzert für Fans und Freunde“, wird Gabalier vom ORF zitiert. „Ich will mich gebührend von meinen Dreißigern verabschieden“.

Zu kaufen gibt es den limitierten Adventkalender für rund 20 Euro im Fanshop des Steirers. Seinen Geburtstag feiert der bald 40-Jährige am 21. November.

Neue Single „Jukeboxblues“

Seit seinem Durchbruch 2009 ist Gabalier fester Bestandteil der österreichischen Musikszene. Zuletzt meldete sich der Steirer mit seiner neuen Single „Jukeboxblues“ zurück und versetzte seine Fans damit in die glitzernde Welt des 1980er-Jahre-Schlagers – aufgeklebter Schnurrbart, Hawaiihemd und Schneckerl-Perücke inklusive. Der Song, den es seit 18. Oktober überall zu streamen gibt, verbindet Nostalgie mit Retro-Sounds und erzählt von einem Abend mit besonderen Begegnungen. „Und die Nacht wird zum Erlebnis“ – so lautet die Botschaft, mit der Gabalier seine Fans auf eine musikalische Zeitreise mitnimmt.