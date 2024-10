Seit seinem Durchbruch im Jahr 2009 ist Andreas Gabalier fester Bestandteil der österreichischen Musikszene. Nun meldet sich der Steirer mit seiner neuen Single „Jukeboxblues“ zurück und versetzt seine Fans in die glitzernde Welt des 1980er-Jahre-Schlagers – aufgeklebter Schnurrbart, Hawaiihemd und Schneckerl-Perücke inklusive. Der Song, den es seit 18. Oktober überall zu streamen gibt, verbindet Nostalgie mit Retro-Sounds und erzählt von einem Abend mit besonderen Begegnungen. „Und die Nacht wird zum Erlebnis“ – so lautet die Botschaft, mit der Gabalier seine Fans auf eine musikalische Zeitreise mitnimmt.

Der Song verspricht eine Hommage an das Wiedersehen mit Menschen, die man nach langer Zeit wieder trifft. Er soll Sehnsucht nach jenen Momenten wecken, die für immer in Erinnerung bleiben. „Ich wollte unbedingt einen Song schaffen, der das Gefühl von Nostalgie und Freude einfängt“, verrät der Volks-Rock‘n‘Roller im Vorfeld der Veröffentlichung. „Jukeboxblues“ beschreibe die Magie jener Augenblicke, in denen man in vertrauter Umgebung auf Menschen trifft, die einem nahestehen, auch wenn man sie lange nicht gesehen hat.

Video-Premiere heute um 12 Uhr

Begleitet wird die Veröffentlichung von einem mit Spannung erwarteten Musikvideo. Das Video spielt mit den Ästhetiken der 1980er-Jahre und versetzt die Zuschauer in die Zeit von Strobo-Lichtern, vollen Tanzflächen, schrillen Outfits und Dauerwelle. Mit Zeilen wie „Der Lichterregen im Disconebel zeigt nur die Konturen von dir“ und „Und dann fällt mir ein, du kannst nur die sein, die Kleine vom Häuschen im Wald“ gelingt es Gabalier, eine nostalgische Sehnsucht zu erzeugen. Die Videopremiere ist am Freitag um 12:00 Uhr auf Youtube.