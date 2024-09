In einer einmaligen TV-Show in luftiger Höhe wollen sich Musiker Andreas Gabalier und Ex-Skispringer Thomas Morgenstern mit Gegnern aus Deutschland matchen. „Die wirklich beste Show der Welt“ war für 28. September auf ORF 1 angekündigt. Zum Inhalt wurde noch nicht viel verraten. Nur so viel: Die Show ist auf einer Bühne in mehr als 60 Metern Höhe über dem Wörthersee geplant und war für die Dauer von 90 Minuten angesetzt. Für Idee und Umsetzung zeichnet die Produktionsfirma Unscripted Productions verantwortlich.

Aus ORF-Insiderkreisen ist zu hören, dass zu viel versprochen wurde und man „einer Mogelpackung“ aufgesessen sein, was die Versprechen der Produktionsfirma betraf. Der ORF stieg daher als Partner aus. Nun zeigt Puls 4 die Show unter geändertem Titel: „Wir sind von dem Konzept der ,Verrücktesten Show der Welt‘ überzeugt und uns sicher, die dafür idealen Plattformen bieten zu können“, sagt Patrick Schubert, Geschäftsführer von Puls 4. Das gegnerische Duo soll kommende Woche präsentiert werden, derzeit gebe es drei Optionen. Kolportiert werden Joko & Klass sowie Felix Neureuther & Bastian Schweinsteiger.

Protagonisten müssen Portion Mut mitbringen

In deren Presseaussendung von Puls 4 und Unscripted Productions heißt es: Bei dem neuen Live-TV-Format müssen jedenfalls die Protagonisten eine gehörige Portion Mut mitbringen. Gilt es doch, auf einer Plattform, die bis zu 60 Meter über dem Wörthersee schwebt, verrückte Spielchen zu treiben. Denn genau das ist die Grundidee von „Die Verrückteste Show der Welt“, bei der Andreas Gabalier und der dreifache Olympiasieger Thomas Morgenstern am 28. September zur Primetime auf Puls 4 und Joyn gegen prominente Gegner aus Deutschland in einem Ländermatch der Superlative antreten werden. Die Challenges auf der schwebenden Plattform sind noch geheim.

Im ORF ist Andreas Gabalier jedenfalls am 21. September zu sehen: live bei der „Starnacht aus der Wachau“.