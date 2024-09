Die derzeitige Unwetterlage macht der „Verrücktesten Show der Welt“ einen Strich durch die Rechnung: Das TV-Format mit Sänger Andreas Gabalier und Ex-Skispringer Thomas Morgenstern, das am 28. September als Livesendung auf Puls 4 und Joyn geplant war, muss „aus Sicherheitsgründen verschoben werden“, hieß es am Samstag in einer Aussendung. Mitte nächster Woche hätten die Aufbauarbeiten beginnen sollen, diese seien aber „schlicht nicht planbar“.

Weiche Böden

„Der Regen sorgt für weiche Böden. Die beiden für die Live-Show notwendigen Kräne, die jeweils 130 Tonnen wiegen, könnten so nicht ausreichend stabil verankert werden oder Schäden am Untergrund verursachen“, wurde Lukas Steiner-Bauer, Geschäftsführer der zuständigen Produktionsfirma Unscripted Productions, zitiert. Dieses Risiko könne man nicht eingehen, weshalb man nun einen neuen Termin suche. Die Sicherheit der Crew und der Protagonisten stehe „an erster Stelle“.