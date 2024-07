Der Fall ließ über Wochen die Wogen hochgehen und sorgte für breite Debatten. Weil ein Bauträger in Velden, die „Marina Village Schmalzl GmbH“, touristische Auflagen beim Bau einer Luxuswohnanlage in bester Lage am Seecorso nicht erfüllt hat, drohte dem Objekt der Abriss. Konkret sieht die Widmung vor, dass Wohnraum je nach Vertragsdetails touristisch genutzt werden muss, Eigentümer dürfen sich selbst nur für einen bestimmten Zeitraum im Objekt aufhalten, die restliche Zeit müsse vermietet werden. Und es muss eine Einheit für Gastronomie zur Verfügung stehen. All dies sah die Gemeinde Velden nicht gegeben und regte ein Behördenverfahren an, dem Recht gegeben wurde.