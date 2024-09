Freiwillige Feuerwehren: Wo liegen die Grenzen des Ehrenamts?

Freiwillige Feuerwehren stemmen den Großteil der Einsätze in Österreich, heftiger werdende Unwetter treiben sie an die Grenze der Belastbarkeit. Die Kameradschaft und die Passion für das Helfen ist, was die Feuerwehrmitglieder antreibt.