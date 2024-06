Ein Pkw und ein Anhänger hängen verkeilt über einem Zaun eineinhalb Meter über dem Boden, ein beißender fischig-schlammiger Geruch hängt in der Luft und reizt die Nase, doch das ist am Sonntagmorgen im Ortskern von Deutschfeistritz in Graz-Umgebung die geringste Sorge der Anwohner. Wenige Stunden zuvor verwandelte sich der Übelbach aufgrund der Regenmassen in einen reißenden Fluss, der auf seinem Weg durch das Tal alles in seinem Weg mitriss. „Unser Auto ist davongeschwommen, als wäre es aus Papier“, erzählt Noémi Petrovics. Sie steht vor ihrem zertrümmerten roten Pkw, ein Spiegel fehlt, die Motorhaube und die Scheibe sind eingedellt.