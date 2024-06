Die Grazer Berufsfeuerwehr hat eine einsatzreiche Nacht hinter sich. 130 Einsätze wurden abgearbeitet. „Gegen 19.15 Uhr gingen am Samstag die ersten Notrufe ein“, erzählt Einsatzleiter Gernot Ranftl. Die größte Herausforderung nach den heftigen Regenfällen, die auch im Raum Graz niedergingen: das Rückhaltebecken für den Schöckelbach in Weinitzen war voll und konnte kein Wasser mehr aufnehmen. Über die Radegunderstraße flossen die Wassermassen ab. Autos wurden weggeschwemmt. Es kam zu Verklausungen, nachdem das Wasser mitriss, was sich ihm in den Weg stellte. Ähnliche Szenen spielten sich in der Andritzer Reichsstraße ab.