Es ist eine etwa 1,5 Meter hohe Mure aus Schlamm und Geröll, die sich bei den Unwettern am Samstagabend über die Pyhrnautobahn (A9) ergossen hat. Im Bereich Übelbach musste die Autobahn in beide Richtungen gesperrt werden – und wird es wohl bis in den Montag hinein bleiben, wie die Asfinag am Sonntag zu Mittag informierte.

Mitarbeiter der Autobahngesellschaft und Feuerwehrleute seien ununterbrochen im Einsatz, um die Erdmassen mit dem Einsatz von sieben Baggern von der Fahrbahn zu bringen. Geologen und Brückenexperten würden zudem die angrenzenden Hänge und die bauliche Infrastruktur überprüfen. Schadensberichte und Gefahreneinschätzungen sollen laut Asfinag frühestens Sonntagabend vorliegen.

Die Aufräumarbeiten auf der Autobahn werden noch Zeit in Anspruch nehmen © APA/Asfinag

Der Verkehr wird bis auf Weiteres in beiden Richtungen ab St, Michael beziehungsweise Deutschfeistritz über die S 6 Semmering Schnellstraße und die S 35 Brucker Schnellstraße umgeleitet.