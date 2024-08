37.000 Patientenkontakte pro Jahr gibt es auf der EBA, der größten Notaufnahme der Steiermark am LKH-Uniklinikum Graz. Wie berichtet ebbt der Patientenstrom heuer auch im Sommer nicht ab, bis zu 140 Patientinnen und Patienten werden tagtäglich in der Notaufnahme EBA betreut. Auf diesen Artikel hin meldete sich der ehemalige Rektor der MedUni Graz, Hellmut Samonigg zu Wort, der schon in seiner aktiven Zeit als wacher Kritiker des steirischen Spitalswesens aufgetreten ist.