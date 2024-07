Der Fall hatte für großes Aufsehen gesorgt: Am LKH Graz soll eine Neurochirurgin ihre Tochter nicht nur mit in den Operationssaal genommen haben. Sie soll die 13-Jährige auch „mitmachen“ haben lassen. Seit einer anonymen Anzeige ermittelt die Polizei, zwei ärztliche Mitarbeiter wurden vom Dienst freigestellt. Zumindest bis vor Kurzem, denn die Chirurgin wurde entlassen. „Da die für den Dienstgeber erforderliche Vertrauenswürdigkeit nicht mehr gegeben ist, wurde die für die Operation hauptverantwortliche Chirurgin am 25. Juli 2024 entlassen“, bestätigte eine Uni-Klinik-Sprecherin einen Krone-Bericht von Samstag.