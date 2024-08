Eine App, die anhand von Hautveränderungen ein Hautkrebsrisiko berechnet; eine Anwendung, die bestimmte Herzfehler bei Neugeborenen erkennen kann; ein KI-Modell, das zwischen gesunden Lungengewebe und Lungenkrebs unterscheiden kann. Künstliche Intelligenz wird – wie in so vielen anderen Bereichen auch – ebenso in der Medizin kontroversiell diskutiert. Die Möglichkeiten scheinen schier endlos, die Risiken aber auch. Vor allem dann, wenn unterschiedliche Datensätze so kombiniert werden, dass Rückschlüsse auf einen einzelnen Patienten, eine einzelne Patientin möglich sind.