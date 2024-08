Die Sonne scheint an einem späten Nachmittag Ende Juli in Judendorf-Straßengel vom Himmel, im Garten summen die Bienen. Theresia Steininger und Erich Groß sitzen an ihrem Tisch, gefüllte Wassergläser stehen vor ihnen. Nichts lässt darauf schließen, dass sich die beiden vor knapp zwei Monaten wenige Kilometer weiter in einer lebensgefährlichen Situation befanden. Das Paar war mit seinem Auto in Deutschfeistritz von den Fluten erfasst und in einer Gasse eingeklemmt worden. Über eine Leiter wurden sie von einer Familie in deren Wohnung gerettet. Der Schock sitzt noch heute tief.