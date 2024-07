Der 8. Juni ist Emanuel Stanojevic wohl noch in guter Erinnerung. In seinem Heimatort Deutschfeistritz trat der Übelbach über die Ufer, binnen Minuten wurde die Gemeinde von einer Sturzflut erfasst. Bilder von verkeilten Autos in den engen Gassen gingen um die Welt. Stanojevic eilte genau an diese Stelle und riskierte sein Leben, um zwei ältere Personen aus einem der angeschwemmten Fahrzeuge zu retten. Ihm gelang es, die Eingangstür seines Wohnhauses entgegen der ansteigenden Wassermassen aufzudrücken und den Pkw schwimmend zu erreichen.