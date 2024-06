Knapp zwei Wochen ist es her, seit Unwetter in Teilen der Steiermark eine Spur der Verwüstung hinterlassen haben. Vor allem die Regionen Graz-Umgebung und die Oststeiermark sind Tage später noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt, bis die Schäden repariert sind, wird noch einige Zeit vergehen. Durch den aufgeweichten Boden ist die Gefahr von Hangrutschungen in den betroffenen Gebieten immer noch allgegenwärtig, erst vor Kurzem wurden Kinder in St. Marein bei Graz von Erdmassen verschüttet, ein Fünfjähriger verstarb.