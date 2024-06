Das schwere Unwetter, das am vergangenen Wochenende über Übelbach und Deutschfeistritz hinweg gezogen ist, hat auch das Trinkwasser verunreinigt. Das haben Kontrollproben ergeben, teilte die Gemeinde via Facebook am Samstag mit. 1200 Haushalte sind von der Verunreinigung betroffen – diese werden von der Gemeinde gerade über die Problematik informiert. „Die Verunreinigung ist sehr gering, wenn das Wasser abgekocht ist, ist es ganz normal genießbar“, sagt Bürgermeister Michael Viertler. Daher gilt, das Trinkwasser sollte mindestens drei Minuten abgekocht werden, bevor es konsumiert wird. Eine Alternative ist, auf Wasser aus Flaschen zurückzugreifen.