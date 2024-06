Schon wieder ein Jahrhunderthochwasser. In den vergangenen Jahren häufen sich diese Extremwetterereignisse markant, die statistisch gesehen eigentlich nur einmal alle 100 Jahre vorkommen sollten. In den sozialen Medien ist schon zu lesen, dass es sich eben um kein Jahrhunderthochwasser handelt, sondern wir uns in einem Jahrhundert der Hochwässer befinden.