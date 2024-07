Nach den heftigen Unwettern der vergangenen Tage sollen Wälder in den betroffenen Katastrophengebieten weiterhin gemieden werden, hieß es am Dienstag in einer Aussendung des Landes Steiermark. Fast zeitgleich gab die Marktgemeinde Deutschfeistritz bekannt, dass fast alle Wanderwege im Gemeindegebiet nicht begehbar sind.

Nach den massiven Unterwettern mit Extrem-Niederschlag und Sturm seien derzeit viele Wanderwege aufgrund von Erdrutschen, Windbruch und Muren unpassierbar. Hier herrsche nach Auskunft der Waldeigentümer Lebensgefahr. Betroffen sind beispielsweise die Wege zum Pfaffenkogel, Gamskogel, Schartnerkogel und Silberberg. Die entsprechenden Wege-Erhalter des Österreichischen Touristenclubs seien bereits darüber informiert, online wurden die Wege bereits als gesperrt gekennzeichnet.

Dennoch gibt es viele unvorsichtige Menschen, die dennoch ihr Glück probieren und sich in den Wäldern Abkühlung verschaffen wollen, warnt die Gemeinde: „Sie gefährden nicht nur sich selbst sondern womöglich später auch ihre Retter!“.