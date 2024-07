Der Himmel wird dunkel, Minuten später kommen die Wassermassen. Derzeit vergeht keine Woche, ohne dass heftige Gewitterzellen in Österreich Dörfer überfluten, Hänge ins Rutschen bringen und Menschenleben gefährden. Nie bleibt viel Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen. Helfen könnte ein Alarm aufs Handy. Seit mehr als zwei Jahren schreibt die EU so ein Warnsystem vor, Länder wie Holland arbeiten längst damit. Aber in Österreich hakt es. Noch dazu bleibt der existierende Warndienst „Katwarn“ bei Flutkatastrophen wie zuletzt in Deutschfeistritz stumm.