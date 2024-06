Die Zahlen alleine vom Unwetterwochende Anfang Juni sprechen eine deutliche Sprache. Für 1700 Einsätze mussten die steirischen Feuerwehren nach den Starkregenereignissen am Abend des 9. Juni ausrücken, 8200 Feuerwehr-Mitglieder waren im Einsatz. Von 767 steirischen Feuerwehren waren an diesem Wochenende und in den Tagen danach 420 im Einsatz. „Die Einsätze nehmen in Zahl und Heftigkeit zu“, sagte auch Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried am Freitag in der Grazer Burg. „Und wir sehen, dass wir mehr Ausrüstung brauchen, um all diese Einsätze bewältigen zu können.“ Denn die eigentliche Unwettersaison sei noch gar nicht gestartet, diese erstreckt sich normalerweise von Juli bis August.