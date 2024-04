Radfahren liegt im Trend. Ob Rennrad, Mountainbike, City Bike oder elektrisch betrieben – seit Jahren häufen sich Zweiräder in Stadt und Land. In Paris beispielsweise sind laut Stadtplanungsinstitut bereits fast dreimal so viele Menschen mit dem Rad als mit dem Auto unterwegs. Positiver Nebeneffekt: Radfahren ist gesund. 2023 wurden erstmals mehr E-Bikes als klassische Räder im österreichischen Handel verkauft. Gleichzeitig nimmt aber auch die Zahl der Unfälle zu und die zunehmend hochwertigen Räder werden vermehrt Objekt der Begierde für Diebe. Wer Geld sparen möchte, erledigt den dringend empfohlenen Frühjahrescheck am besten selbst. Wir haben mit Experten gesprochen und Tipps und Wissenswertes rund um das Rad gesammelt.