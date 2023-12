Die heftigen Windböen sorgen in der Steiermark anhaltend für Probleme. Besonders die Obersteiermark und die Oststeiermark sind betroffen, Bäume sind umgestürzt und Stromleitungen wurden beschädigt. Derzeit sind 3000 steirische Haushalte ohne Strom, 146 Trafostationen außer Betrieb. Von der Energie Steiermark heißt es, man arbeite auf Hochtouren daran, die Schäden zu reparieren. „Einsatztrupps aus dem Süden des Landes sind zur Verstärkung vor Ort. Unsere mehr als 100 Monteurinnen und Monteure sind mit widrigsten Wetterbedingungen und hohen Schneemengen in den Bergen konfrontiert.“ Noch im Laufe des Tages sollen die Schäden aber behoben werden.

Der starke Wind und der Neuschnee der Nacht forderte auch die Feuerwehren. Fahrzeuge waren zu bergen und umgestürzte Bäume zu beseitigen, vor allem in den Bereichen Bruck, Hartberg, Liezen, Mürzzuschlag und Weiz. Die Wetterlage wirkt sich auch auf die Skigebiete aus: Keinen Liftbetrieb gibt es am Samstag am Hauser Kaibling, auf der Planai und der Reiteralm ist der Betrieb eingeschränkt.

Lawinengefahr herrscht in den Bergen. Der starke Wind verfrachtet die Schneemassen und sorgt für eine fragile Schneedecke. Die Planneralmstraße ist zum Beispiel auch wegen Lawinengefahr gesperrt.

So wird das Wetter

Der starke Wind hat am Samstag auch auf das südliche Randgebirge übergegriffen, weiß Geosphere-Meteorologe Fritz Wölfelmaier. Starken Regen gibt es an der Alpennordseite von Ennstal nach Mariazell und auch im Mürztal. In Fischbach sind beispielsweise innerhalb der letzten zwei Tage 103 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen, „eine enorme Menge“, so der Meteorologe.

Die Schneedecke in der Obersteiermark wird derzeit durch den Regen etwas „durchlöchert“, dennoch sind hier weiße Weihnachten angesagt. Ab 1000 Meter liegt an der Alpennordseite in der Steiermark eine „durchgehende Schneedecke“.

Bis zum Abend soll der starke Wind abschwächen, der Sturm beruhigt sich, sagt Wölfelmaier, auch im Norden. Ebenso dürfte der Niederschlag in der Nacht auf Sonntag ein Ende finden. Am Sonntag, also zum Heiligen Abend, sind nur im Nordosten einzelne Schauer dabei. Ansonsten ist es trocken und sonnig. Im Süden werden die Temperaturen morgen und in den nächsten Tagen sehr mild. Sogar auf den Bergen, in 2000 Metern, sind fünf Grad angesagt. In Graz ist am Sonntag mit 12 Grad zu rechnen, am Montag sind es bis zu 13 Grad. In St. Radegund steigen die Temperaturen auf 15 Grad.