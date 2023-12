Im Dauereinsatz waren die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Miesenbach am Freitag und Samstag: „Mit Pkw-Bergungen waren es 12 oder 13 Einsätze“, sagt Kommandant Christoph Mariacher. Auf der L 405 im Bereich Miesenbachgraben auf Höhe Außeregg lag ein Baum quer über die Straße. „Am späteren Abend ist ein Auto mit vier Personen von Oberwart nach Birkfeld unterwegs gewesen“, so Mariacher. Sie dürften den Baum übersehen haben, sowohl Windschutzscheibe als auch das Dach waren kaputt, eine Insassin habe sich den Finger gebrochen.

„Ein 17-Jähriger ist auch noch durchgefahren, er war wohl so geschockt, dass er im ersten Moment gar nicht bemerkt hat, dass er nichts sieht, weil die Windschutzscheibe komplett kaputt war“, erzählt Mariacher. „Wir haben den Baum dann weggeräumt.“ Ruhe kehrte allerdings keine ein. Ein Baum fiel auf eine Stromleitung und löste einen Trachobrand aus. Teilweise fiel daher am Samstagvormittag im Miesenbach der Strom aus. „Und es schneit noch immer bei uns“, sagt Mariacher.

Rettung musste gerettet werden

Die FF Miesenbach war nicht die einzige Feuerwehr, die aufgrund des Wetters vermehrt ausrückte. Am Fischgraben kam am Freitag gegen 16.30 Uhr ein Traktor von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im abschüssigen Gelände stehen. Der Lenker wurde verletzt, der Gasener Feuerwehrsanitäter übernahm die Erstversorgung bis zum Eintreffen der Rettung. Diese musste erst selbst gerettet werden. „Das Navi hat sie über den Sonnleitberg gelotst, dort ist die Rettung dann hängen geblieben und wir haben sie rausziehen müssen“, erzählt Kommandant Martin Pöllabauer.

Straßensperre

Am Samstag mussten die Mitglieder der FF Gasen dann abermals ausrücken. Mehrere Bäume waren in der Amasseggstraße umgestürzt und blockierten über einige Kilometer die Straße. Zwar wurden diese von insgesamt 18 Mann entfernt, allerdings bleibt die Straße zwischen Kreuzanger und Buckliger Lärche aus Sicherheitsgründen nach Absprache mit der Gemeinde weiterhin gesperrt“, so Pöllabauer. „Zusätzlich haben wir noch einen Sendeausfall in Gasen und damit verbunden einen Handyausfall.“

Fünf Stunden lang waren 18 Mitglieder der FF St. Kathrein/Offenegg mit der Bergung eines Traktors beschäftigt am Freitag von 15.30 bis 20.30 Uhr. Verletzt wurde hier zum Glück niemand. Leichte Verletzungen erlitt hingegen eine 23-Jährige bei einem Verkehrsunfall auf der B 64 in Richtung Passail.

Und auch die FF Heilbrunn rückte gestern zu vier Einsätzen innerhalb von sieben Stunden aus. Dreimal mussten sie ein Fahrzeug bergen und einmal umgestürzte Bäume entfernen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.