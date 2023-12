Ein wahrer Schneesturm fegte in der gestrigen Nacht über die Steiermark und über Oberösterreich. Auf der Alpennordseite erreichten Windgeschwindigkeiten von bis zu 180 km/h und brachte Schnee und sogar Gewitter mit sich. Auch in den Tälern wurden hohe Windgeschwindigkeiten gemessen, wie zum Beispiel in Kapfenberg mit 105 km/h. Am Randgebirge und in der südlichen Steiermark wurden Geschwindigkeiten von 50 bis 80 km/h gemessen.

Währenddessen bringt der Schneefall Gefahren mit sich. Auf Straßen und Autobahnen in der Obersteiermark bleiben aktuell immer wieder Lkw und Pkw stecken. Auch tagsüber soll es weiterhin schneien. Auch der Wind soll abnehmen, obwohl stellenweise immer noch mit Böen von bis zu 90 km/h zu rechnen sein muss. Auf der Planai wurden aufgrund dessen die Lifte gestoppt. Der frische Schnee und der starke Wind erhöhen die Lawinengefahr. In den Tälern, wie im Oberen Murtal steigt die Schneefallgrenze an und es könnte stattdessen Regen zu erwarten sein.

Bilder von den Sturmschäden in Oberösterreich

Auch in der kommenden Nacht und am Folgetag muss mit Sturm und Niederschlag gerechnet werden. Es ist zu erwarten, dass der starke Wind die Kaltfront von der Alpennordseite nach Süden treibt. Am 24. Dezember sollten Wind und Schnee dann nachlassen.