Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marco Schwarz war naturgemäß enttäuscht © GEPA pictures

Es war angerichtet für Marco Schwarz und seinen ersten Sieg in einem Weltcup-Slalom. Es war angerichtet, um das Fehlen von Marcel Hirscher endgültig vergessen zu machen. Doch der Jubel, der die Fahrt des Kärntners vom Start an begleitete, erstarb schon bald – Schwarz rutschte aus, der Traum vom Sieg verpuffte im Nachthimmel über der Planai wie der Jubel. Denn statt Erfolg gab es so nur Rang 15 für Michael Matt – und das war gleichbedeutend mit dem schlechtesten Ergebnis für Österreich beim Nachtslalom – bisher hatte diesen „Rekord“ auch Marcel Hirscher gehalten, der 2015 als bester Österreicher auf Rang 14 klassiert war. „Ich war total entspannt, wollte voll attackieren – da kann so etwas passieren. Leider“, meinte Schwarz nach der Halbzeitführung: „Es ist halt sehr bitter. Schade.“ Was ihm bleibt: „Aufstehen und Weitermachen.“