Benjamin Raich 1999 ©

Wer sich an die Anfänge erinnern kann, an die Widerstände und Zweifler, der hätte vor der ersten Auflage des Nachtslaloms in Schladming wohl kaum daraufgesetzt, dass es ihn überhaupt ein zweites Mal geben wird. Irrtum. Kaum ein Rennen wurde so schnell zum Klassiker, schaffte es so schnell, einen permanenten Platz im Weltcupkalender zu ergattern. Ein Rennen, das die Größten der Zunft in den Siegerlisten hat. Und doch sticht einer heraus.