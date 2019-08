Entscheidung gefallen?Die Zeichen stehen bei Marcel Hirscher auf Abschied

Facebook

Marcel Hirscher mit einigen seiner Trophäen © GEPA pictures

Marcel Hirscher hat sich entschieden! Der Salzburger wird in der nächsten Woche bei einer Pressekonferenz mitteilen, wie seine Zukunft aussieht. Und die Zeichen stehen wohl auf Abschied. Denn: seit einigen Tagen befindet sich der Salzburger nicht im Training, sondern geht seiner anderen Leidenschaft, dem Motorradfahren, nach.

Gemeinsam mit seinem Salzburger Landsmann und Jugendfreund Matthias Walkner drehte er auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg seine Runden.

Der Pressetermin soll nächste Woche Mittwoch, also am 4. September, stattfinden. Der ORF würde die Pressekonferenz auch zum Hauptabendprogramm live übertragen, heißt es. So viel zum Stellenwert Hirschers.

Zur Person Marcel Hirscher, geboren am 2. März 1989 in Hallein.

, geboren am 2. März 1989 in Hallein. Familienstand: Verheiratet mit Laura, ein Sohn.

Verheiratet mit ein Sohn. Erfolge: 8x Gesamtweltcupsieger, 6x Slalom-Weltcupsieger, 6x Riesentorlauf-Weltcupsieger, 2x Olympiasieger (dazu 1x Silber), 7x Weltmeister (dazu 4x Vizeweltmeister), 67 Weltcupsiege, 138 Podestplätze (Bei 245 Starts).