Noch ist Enzo Diessls Haut von Tinte unberührt, der 20-Jährige hat keine Tätowierung. Das wird sich wohl ändern, aber nicht vor Mitte August. Dann werden die fünf olympischen Ringe den rechten Oberarm des besten Hürdensprinters Österreichs zieren. Als 20-Jähriger wird er am 4. August um 10.15 Uhr den Vorlauf über die 110 Meter Hürden bei den Olympischen Spielen in Paris absolvieren. Als einziger Athlet des Jahrgangs 2004. Und mit riesengroßer Vorfreude. „Es geht nur darum, am 4. August meine bestmögliche Form zu zeigen.“ Platzierung und Zeit sind nebensächlich. „Alleine dort zu sein, ist ein Riesenerfolg.“