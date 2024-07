Live. Am heutigen Dienstag nominiert das ÖOC die rot-weiß-roten Athletinnen und Athleten für die Sommerspiele in Paris. Hier verpassen Sie nichts!

80 Athletinnen und Athleten in 26 Disziplinen – so groß ist das Team des österreichischen Olympischen Comités (IOC) für die Olympischen Spiele in Paris ab 26. Juli 2024. Und das soll nicht so bleiben: Denn man hofft darauf, dass Badminton-Spieler Collin Filimon auch noch diese Woche das noch ausstehende, endgültige OK durch den internationalen Badmintonverband bekommt.

Klar ist auch schon, wer die Fahne bei der Eröffnung tragen wird. Michael Polleres und Kanute Felix Oschmautz werden die Fahne für Österreich tragen.