Huber/Dressler wollen in die Zwischenrunde © GEPA pictures

Seit mehreren Wochen befinden sich die österreichischen Beachvolleyballer im Training, nun können sie sich endlich wieder mit der heimischen Konkurrenz duellieren. Der ins Leben gerufene Hypo-NOE-Champions-Cup, an dem die komplette österreichische Elite bei den Damen und Herren sowie viele Zukunftshoffnungen teilnehmen, startet heute mit der Premiere in Klagenfurt. Es folgen die Vorrunden morgen in Salzburg und am Sonntag in Wien.