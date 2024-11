Das Leben von Peter Lim ist eine Erfolgsgeschichte: Der Sohn eines Fischhändlers ist mit sieben Geschwistern in einer kleinen Sozialwohnung in einem Problemviertel Singapurs aufgewachsen, finanzierte sich mit Jobs ein Studium, investierte in Palmöl und zählt heute zu den reichsten Männern Singapurs. Vor zehn Jahren kaufte Peter Lim für hundert Millionen Euro den FC Valencia. Jenen Fußballklub, dessen Mestalla-Stadion österreichische Fans traumatisiert hat, der aktuell aber am Tabellenende von La Liga dahingrundelt. Wegen des verheerenden Unwetters wurde die anstehende Partie gegen Real Madrid verschoben.