Es ist das bittere Schicksal einiger Profisportler: Wenn es sie nicht zur richtigen Zeit an den richtigen Ort verschlägt, bleiben oft ganze Karrieren ohne Krönung durch einen Titel. Die Stationen Villach und Wien brachten auch für Nico Brunner noch keine Pokale. Mittlerweile ist der zuverlässige, am Eis stets ruhige und in der Kabine nie um einen Spaß verlegene Verteidiger mit 33 Lenzen kein Jungspund mehr. Aber genau jetzt ergibt sich die große Chance für den Draustädter. Er geht mit den Graz99ers als Favorit in die Finalserie gegen Pustertal und damit genauso wie der Verein aus der Steiermark auf den ersten Gewinn der Meisterschaft los. „Wer weiß, wann ich diese Chance noch einmal bekomme“, sagt Brunner und fügt an: „Das ist für mich etwas ganz Besonderes. Das letzte Finale habe ich mit der VSV-U20 gespielt. So nah war ich also noch nie dran, ich genieße die Zeit mit dem Team und den Hype in der Stadt.“

Vor Pustertal, das nicht nur Salzburg sensationell 4:0 und Ljubljana souverän 4:1 aus dem Bewerb kegelte, ist Brunner aber gewarnt: „Sie spielen wirklich unglaublich. Das braucht es aber auch, man hat bislang gesehen, dass man sein bestes Hockey zeigen muss, um uns zu schlagen. Das wird ein Krieg, aber wir freuen uns richtig, dass es endlich losgeht.“ Die Brunecker schreiben gerade ihr eigenes Märchen, laufen aber einmal mehr Gefahr, ihrem Ruf als „ewiger Zweiter“, wie schon so oft in der italienischen, aber auch der Alps-Liga zu erliegen und werden dementsprechend mit allen Mitteln versuchen, die 99ers gleich im ersten Spiel heute in Graz böse zu erwischen. „Daran denken wir nicht, wollen unsere Sachen ordentlich machen. Wir hatten beide immer wieder lange Pausen, da ist es nicht leicht, gleich in den Rhythmus zu finden“, sagt Brunner.

Die Tür in Graz und auch in Villach scheint geschlossen

Wie es dann weitergeht? Graz dürfte nicht mehr mit ihm planen, auch der VSV entschied sich für Thomas Vallant und damit gegen Brunner. Bleibt noch die WM, wo er sich wieder in die Auslage spielen kann. Jetzt geht es aber nur um eines: Den Pokal.