Mit der weiß-grünen Hockeybrille betrachtet, war es durchaus ein historischer Moment, als die Schlusssirene in Székesfehérvár ertönte. Denn mit dem 5:1 im vierten Spiel der Halbfinalserie ist mit den Graz 99ers zum ersten Mal seit dem 18. März 1994 eine Grazer Männermannschaft in ein Finale der höchsten Ligastufe eingezogen. Damals zitterten sich die Grazer über das Penaltyschießen gegen den KAC weiter. Dieses Mal war es eine deutlich klarere Angelegenheit: Graz fegte die Ungarn mit einem „Sweep“ aus der Serie und spielt nach dem Erreichen des Staatsmeistertitels nun um die Karl-Nedwed-Trophy.

Und nicht nur für die mitgereisten Fans war es ein besonderer Moment. „Während der Serie haben wir immer nur von einem Spiel zum nächsten gedacht“, erzählt Lukas Haudum, „aber als wir nach diesem Spiel zu den Fans hinaufgeschaut haben, ist uns wieder bewusst geworden, dass mit dem Finaleinzug ein wichtiger Schritt erreicht worden ist. Am liebsten würden wir so schnell wie möglich weiterspielen und unseren Gegner kennen.“ Das könnte schon am Dienstagabend so weit sein, wenn Pustertal zu Hause gegen Ljubljana den zweiten Matchpuck verwertet. „Ich denke schon, dass es Pustertal wird.“ Gewinnt Pustertal, beginnt die Serie am Sonntag in Graz, sonst erst am 15. April.

Zwei Tage gab Trainer Daniel Lacroix den Spielern frei, dann wird er mit seinem Team die Spannung wieder aufbauen. „Es gab sicher schon intensivere Play-off-Serien. Auch weil es nur vier Spiele waren. Und wenn man spielerisch den Ton angibt, ist es leichter, als immer hinten nachzurennen. Körperlich war die Serie ganz okay. Aber eine zu lange Pause ist auch nichts, wenn man komplett herauskommt.“ Das wird das Trainerteam zu verhindern wissen. Und mit der klaren Linie des Kanadiers blühte auch Haudum wieder voll auf.

Lukas Haudum nach dem Sieg in Ungarn © GEPA

Auch wenn sein „Perfektionismus“ ihn ohnehin dazu antreibt, immer bis zum letzten Moment zu kämpfen. „Dan achtet sehr darauf, dass die Leine nicht zu lange wird. Wir bekommen es von der ersten bis zur vierten Linie alle auf der Bank zu hören, wenn er nicht zufrieden ist. Auch als wir gegen Fehérvár schon 4:1 vorne waren, gab es eine Unstimmigkeit, weil der Anspruch nicht erfüllt wurde.“ Haudum avancierte im Play-off zum Topscorer und führt mit 13 Punkten (3 Tore/10 Assists) in acht Partien die Liste vor Paul Huber (6/3) und Kevin Roy (1/8) an. „Wir haben einen klaren Plan und jeder will ein Teil davon sein. Dann spielt jeder Einzelne auch wieder mehr für den anderen“, sagt Haudum, der als Wunschspieler von Präsident Herbert Jerich nach Graz gelotst wurde, um den Meistertraum zu verwirklichen.

Für zwei andere Spieler würde sich mit dem Titel ein Kreis schließen. Manuel Ganahl (2009–2015), mit Haudum vom KAC geholt, und Michael Schiechl (2008/09) begannen ihre Profikarrieren einst in Graz. „Das haben wir uns über die gesamte Saison gesehen verdient. Wir spielen als Einheit, jeder haut sich für den anderen hinein. Und es ist eine richtige Genugtuung, mit Graz im Finale zu sehen“, sagt Schiechl, der schon seine fünfte Saison in Folge in Graz spielt. „In den letzten Jahren hatten wir auch viele Downs und haben viel mitgemacht. Es ist jetzt schön, dass wir mit Herb (Herbert Jerich, Anm.) die Chance haben und wir werden im Finale alles daransetzen, dass wir es für uns entscheiden.“