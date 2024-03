Für Pascal Lettkeman, der beim KAC in der U15 spielt, ging am Wochenende ein großer Traum in Erfüllung. Dank des „Make-A-Wish“-Chapters in Österreich reiste der 14-Jährige mit seinem Vater nach Washington, wo er im MedStar Capitals Iceplex, der Heimstätte der Washington Capitals, von Superstar Alex Ovechkin begrüßt wurde. Der Kapitän des NHL-Teams überraschte ihn mit einem Trikot und einer Einladung zum Training mit ihm und dem Rest des Teams. „Das war ein Herzenswunsch, den ich schon lange hatte und der mir sehr wichtig war“, freute sich der Youngster.