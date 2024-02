Huben ist wieder da. In der „Best-of-five“-Halbfinalserie gegen Vizemeister Althofen lagen die Osttiroler schon 0:2 zurück, in Spiel drei kämpfte man sich nach einem Ausgleich 30 Sekunden vor Schluss mit einem 3:2-Sieg im Penaltyschießen zurück und hat am Mittwoch (20 Uhr) das vierte Spiel abermals zuhause vor der Brust. Gelingt nochmals ein Coup, gibt es das Entscheidungsspiel in Althofen, sonst ist das Saisonaus besiegelt. „Die Serie ist noch nicht vorbei, wir werden schauen, ob uns nochmal so etwas gelingt“, sagt Obmann Sebastian Warscher und gibt zu bedenken: „Auch finanziell ist das ja reizvoll, noch einmal daheim spielen zu können. Denn für die beiden Auswärtsspiele sowie das Zahlen der Schiedsrichter bei uns stehen wir ja schon bei 3000 Fixkosten, damit wir überhaupt einmal antreten können.“