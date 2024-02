In der Division I ist nun endgültig die heiße Phase eingeläutet. Am Dienstag (19.30 Uhr, Ossiachersee Halle) beginnt nun das Halbfinale in der Kärntner Topliga und damit auch das Play-off für die beiden absoluten Titelfavoriten. Grunddurchgangssieger und Titelverteidiger Steindorf hatte wie der zweitplatzierte Vizemeister Althofen ein Freilos in Runde eins. Jetzt kommt auf Steindorf in der „Best-of-five“-Serie Spittal zu, das Velden mühsam in drei Spielen im Viertelfinale eliminierte. Althofen steigt am Mittwoch gegen Huben ein, das im Viertelfinale mit Ferlach keinerlei Probleme hatte.