Petri Matikainen: „So kann es im Eishockey-Geschäft laufen“

Wie der frühere KAC-Meistermacher Petri Matikainen (57) sein vorzeitiges Trainer-Aus bei Biel sieht, was schiefgelaufen war, warum sein Zauber in der Schweiz nicht gewirkt hatte und was das für seine Zukunft bedeutet.