SC Ferlach gegen SVVW: Erstes Kärntner Derby seit fünf Jahren

In der 1. ÖHB-Cuprunde kommt es am Samstag um 18 Uhr in der Sporthalle St. Ruprecht zum Kärntner Derby SVVW Klagenfurt gegen SC Kelag Ferlach. Alles andere als ein Sieg der Ferlacher wäre eine Sensation.