Mit den Carinthians Spittal ein Team in der 2. Bundesliga, darunter acht Teams in der Frauen-Liga – Kärnten ist im Frauenfußball nicht unbedingt in der Breite verankert. Einer der Gründe ist der mangelnde Stellenwert innerhalb der Vereinsstrukturen. Aktuelles Beispiel: die Frauen des SC St. Veit, ihres Zeichens Kärntner Meister und Cupsieger.