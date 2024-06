Dass Vereine vom Kärntner Fußballverband (KFV) verhängte Strafen beeinspruchen, kommt immer wieder vor. Eine spezielle „Beschwerde“ vom Annabichler Sportverein (ASV) ist allerdings ein Novum. Der Verein wollte die Strafe von zehn Spielen Sperre nicht nach unten, sondern nach oben revidieren lassen. „Mir war das einfach zu wenig. So etwas hat im Kärntner Fußball und in der Gesellschaft nichts verloren“, ist Obmann Matthias Lampl noch immer schockiert darüber, was vor wenigen Wochen im Spiel der 1b-Mannschaft gegen den ATSV Wolfsberg passiert ist. Ein Spieler rammte seinem Gegner die Stollen mit voller Absicht ins Gesicht.