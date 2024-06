Mit dem „grande finale“ in Ludmannsdorf fiel auch die letzte Meisterentscheidung im Kärntner Unterhaus. Offen sind nur noch zwei Relegationen: Radenthein und St. Michael/Bleiburg ermitteln in einem Hin- und Rückspiel den letzten Absteiger aus der Unterliga. Gitschtal und Afritz spielen (ebenfalls Hin-/Rück) um den fünften Aufstiegsplatz in die 1. Klasse. Detail am Rande: Die beiden Zweiten aus der 2A und 2B sind die Tormaschinen im Unterhaus. Afritz hat 112 Mal getroffen, Gitschal überhaupt – Kärntner Bestwert – 124 Mal.