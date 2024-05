Der KAC verlor in den letzten Wochen an Fahrt, die drei Niederlagen in den letzten fünf Begegnungen bereiten Trainer Rudolf Perz aber keine schlaflosen Nächte: „Wir kassierten dabei nur drei Gegentore. Das ist absolut in Ordnung. Vorne fehlt es an der zu Frühjahrsbeginn gezeigten Effizienz.“ Das Abstiegsgespenst wurde so längst aus der Magazingasse verscheucht, dennoch gibt es für Gegner ATSV Wolfsberg (heute 19:09) keine Geschenke: „Die Niederlage bei den Lavanttalern im Herbst verfestigte die damalige Abwärtsspirale.“ Seine eigene Zukunft sieht er beim KAC: „Meinerseits steht einer Vertragsverlängerung nichts im Wege.“