Was soll der ASK von der bisherigen Saison halten? Sportlich läuft es einwandfrei, der Klassenerhalt liegt unabhängig von der Anzahl der Absteiger in eigenen Händen. Sportchef Mathias Dollinger hebt die Leistungen hervor: „Die Konkurrenz operiert mit 400.000 bis 700.000 Euro Budget, wir mit 135.000. Dennoch stellten wir eine konkurrenzfähige Truppe auf.“ Die Zuschauerresonanz erwies sich dafür als einzige Enttäuschung: „Bei 30 bis 40 zahlenden Zuschauern geht sich das kaum für die Schiedsrichter aus.“