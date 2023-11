Eine bisher noch nie da gewesene Vorbereitung auf die Olympischen Spiele initiierte das ÖOC mit dem Trainingslager in Belek (Türkei). Mehr als 120 Athletinnen und Athleten trainieren bis zu zwei Wochen lang, getrennt und gemeinsam. „Alle verfolgen mit Paris 2024 ein gemeinsames Ziel“, erklärt Magdalena Lobnig, die mit ihrer Schwester Katharina täglich mehrere Einheiten absolviert. „Jeder hier rackert voll, jede Einheit ist auf Anschlag, das gibt einen extrem Schub.“ Magdalena ist- im Einer - bereits für Olympia qualifiziert, Katharina hat noch die Chance im Zweier mit ihrer Schwester. „Ursprünglich wollten wir es zuerst im Zweier schaffen, dann im Einer. Gut, machen wir es jetzt eben umgekehrt.“ Rückenprobleme bei Katharina kamen dazwischen. Die sind inzwischen praktisch weg. „Ich war zuvor im Hauptberuf Polizistin. Ich hab‘ zwar immer mit Magdalena mittrainiert, eine Grundkondition war also da. Dennoch musste sich der Körper erst an die hohe Intensität gewöhnen.“